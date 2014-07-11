"Ты есть, и ты не нужен": Певцы и музыканты о кошмаре каждого артиста

"Звездные судьбы": О востребованности и забвении популярных певцов

Молодых актеров, чтобы не слишком задавались, педагоги пугают страшным сном артиста: ты есть, и ты не нужен. Такой страшный сон вполне может присниться любому творческому человеку: музыканту, поэту, исполнителю, каждому, кому нужны зрители, слушатели, сцены, то, без чего он просто не может существовать. О счастье востребованности и трагедии забвения расскажут популярные певцы и исполнители Денис Майданов, Сосо Павлиашвили, Валерий Дидюля, Александр Буйнов и Валерий Ярушин.



Однолюб-ловелас из Балаково

Слушая песни Дениса Майданова, можно подумать, что он романтик и ловелас в одном флаконе. В действительности это совсем не так. Такого примерного семьянина на нашей эстраде еще надо поискать. Всего один кризис за восемь лет официального брака.

"У меня однажды такое в жизни было. Мы с женой сидели две недели друг напротив друга и разговаривали. Мы где-то потеряли какую-то нить. Это единственный раз за восемь лет, что мы вместе, но был такой момент", - рассказывает музыкант Денис Майданов.

Фото: ИТАР-ТАСС

Он перебрался в столицу в 25 лет из города Балаково Саратовской области и прошел тернистый путь истинного провинциала, мечтающего навсегда остаться в Москве. В самый непростой период лишений он и встретил Наташу.

"Свою жену считаю подарком судьбы. То есть если бы я ее не встретил, я, может быть, и не женился, потому что работы было – просто не поднять головы. Тут совершенно не до личной жизни. Это просто парадокс какой-то, что она родилась и выросла в Ташкенте, приехала сюда. Я родился и вырос в Саратовской области, приехал сюда. И здесь пересеклись именно те половинки, которые друг другу нужны, потому что часто половинки не совпадают. А здесь как-то совпало раз и навсегда. И все, я успокоился на эту тему", - говорит Денис.

Денис гордо называет себя однолюбом, и ему это нравится. Он считает, что настоящая любовь – это когда ты своей половинке нужен любой, и бедный, и богатый, и знаменитый, и безработный.

"Мы с Наташей встретились, когда у меня еще вообще ничего не было, никакого успеха, все только начиналось. Поэтому были съемные комнаты, съемные квартиры, одноразовые супы, кучи проблем, которые встречают человека, приехавшего зацепиться. В этот момент бог меня как-то вознаградил – еще и с Наташей встретились", - рассказывает Денис Майданов.

Когда развелись его родители, Денису было всего восемь лет. Он считает, что надо прилагать все усилия, чтобы сохранить семью, особенно ради детей. На всю жизнь он запомнил, как тяжело им было вдвоем с мамой.

"В 13 лет я пошел работать в детский садик сторожем. Мама работала в отделе кадров, но много кадровик не зарабатывал. Поэтому она взяла вторую работу, потому что денег не хватало в семье. Мы пошли охранять и подметать детский садик. И в 13 лет я пошел этим заниматься. В этом ничего хорошего нет. Дальше, лет в 15 я мыл машины", - вспоминает Денис.

Так с детства он приучился много работать. Кроме сольной карьеры, Денис Майданов пишет песни многим известным исполнителям, например, Филиппу Киркорову и Николаю Баскову. Денис уверен, что творчеству весьма помогает гармония в личной жизни.

"Я сейчас в таком возрасте, в котором мне нравится жить. Когда еще нет никаких болячек, ты крепкий и уверенный, реализуешься, все идет неплохо – Господи, спасибо! И в этот момент у тебя есть еще самое большое счастье – твоя семья", - говорит Майданов.

Денис Майданов шутит, что является чемпионом по апокалиптическим песням. Но мрачные композиции никак не сказываются на его настроении. Он любит, работает, мечтает и планирует подарить дочери Владе братика или сестренку.

"Хочу, чтобы жизнь складывалась так, чтобы у меня была возможность родить второго ребенка. Одна дочка – хорошо, но если будет второй сын – тоже было бы здорово, поэтому мы это со счетов не снимаем с женой, мы об этом думаем", - утверждает Денис Майданов.

Славянская душа

Валерий Дидюля называет себя гражданином планеты Земля. И это справедливо. Родом Дидюля из Белоруссии. Самой любимой страной считает Испанию. Большую часть времени проводит в Америке, а в России бывает наездами.

"Еще недопонимают этого явления, то есть это вообще особая стилистика, особый жанр, особая ниша, которую сам создал и в которой сам нахожусь, и она не пересекается почему-то или, наоборот, специально не пересекается вообще с традиционной музыкальной индустрией", - считает музыкант Дидюля.

Фото: ИТАР-ТАСС

Он гордится своей широкой славянской душой. Именно она позволяет жить на полную катушку, творить, грустить, радоваться, любить.

"Я сегодня прихожу на телевидение, на телеканалы со своими шикарными концертами, безумно красивыми, безумно яркими, я говорю: "Давайте покажем". Они говорят: "Нет, это вообще безумный неформат, даже не подходите". Я прихожу с большой кучей денег, говорю: "Давайте за деньги покажем". Они говорят: "Нет, нам даже деньги большие ваши не нужны. Это совершенно неформат", - утверждает Дидюля.

Перепутать Дидюлю с кем-то невозможно – его образ уникален: он носит ботинки на высокой платформе, яркие цветные рубашки, а на шее обязательно шарф. У творчества Дидюли нет аналогов в нашей стране и нет конкурентов. Музыкант нашел свою нишу и занял в ней прочное положение. При помощи акустической гитары Дидюля создает удивительную атмосферу. Его инструментальные композиции без слов рассказывают захватывающие истории.

"Потому что инструментальная музыка не имеет барьеров, не имеет границ. Здесь нет никаких языковых моментов - здесь просто музыка, музыканты, драйв, эмоция, энергия, честный, живой, качественный звук, разнообразие, многообразие. И, конечно же, та широта и наполненность, которая присуща русскому человеку, русскому музыканту", - считает Валерий.

Первую гитару Дидюле подарила мама, когда ему было пять лет. Первые шаги в освоении – гитарные курсы. Преподаватель показал мальчику, какие существуют аккорды, как нужно играть, различные манеры и приемы игры на гитаре.

Но уже первый мой инструмент настоящий – это в 13 лет была гитара "Cremona" чешской фабрики, классическая гитара. Это было для меня чудо, потому что в советское время купить хорошую западную, европейскую гитару было сложно, поэтому записывались по очереди, два месяца мы ее ждали, в универмаг пришла эта гитара, я ее получил", - вспоминает Дидюля.

Когда в 90-е годы Дидюля приехал в Москву, он не был известен, и с деньгами было туго.

"Здесь место уникальное. Я его просчитал, вычислил с точки зрения музыки, с точки зрения акустики. Так что маленький секрет, рассказываю начинающим, если на гитаре и прочее. Здесь, кстати, в этом месте часто собираются кавээнщики или типа "Comedy Club", анекдоты рассказывают, именно тоже на этом пятачке, потому что они знают эту акустическую особенность. Это место знаковое на Арбате. Секрет рассказал всем!" - говорит Валерий Дидюля.

Чтобы заработать на еду, ему приходилось ежедневно играть на Арбате. Он сам записывал свои кассеты и там же их продавал.

"Так бралась гитара, и так рождался аккорд до-мажор. Мажор – позитивно, солнечно. Это было здорово, потому что, во-первых, это была хорошая концертная практика, я прислушивался, принюхивался к новому городу, я продавал кассеты, зарабатывал денежку, пускай не очень большую, но иногда и большую. Иногда можно было до 100 долларов в день заработать, это совсем неплохо", - рассказывает Дидюля.

Первый столичный продюсер, который занялся Дидюлей, был Иосиф Пригожин. Их сотрудничество длилось два года, но потом взгляды на творчество разошлись, и они расстались.

"У меня была партнерская работа с Иосифом Пригожиным, продюсером, с хорошей командой профессионалов, но в 2002 году даже он, будучи опытным продюсером, не видел дальнейших перспектив именно концертных. То есть я студийно работал как композитор, аранжировщик, записывал музыку, пластинки продавались большими тиражами, мы на этом хорошо зарабатывали, у меня были все возможности развиваться в этом направлении, и была точка поставлена. Но точка была поставлена у Иосифа Пригожина, а у меня не было точки.

На российских радиостанциях музыку Дидюли услышать невозможно. Все продюсеры как один твердят: неформат. Однако каждый концерт Дидюли собирает аншлаг. Удивительно, но без рекламы и шумных PR-акций на его концерты зрители идут тысячами.

"До сих пор я не нашел единомышленников среди серьезной музыкальной индустрии. Они даже до сих пор не понимают, что вообще происходит вокруг нас. То есть они видят: Кремль, аншлаг, по стране тур, билеты распродаются за три недели на все концерты. Они еще не понимают, они не врубаются, как вообще просто с гитарой выходит человек с группой, играет простые мелодии красивые. Да, красивые, но почему люди приходят вновь и вновь и хотят это слышать уже восемь лет?", - говорит Дидюля.

"Я себя называю фанатом Дидюли, а как это по-другому назвать, если я десять лет слушаю его диски, восемь концертов посетила", - рассказывает участница фан-клуба Дидюли.

На его концертах не звучит ни одного слова, но то, о чем играет Дидюля, без слов понятно всем. Он работал с Пласидо Доминго, Брайаном Адамсом и множеством отечественных исполнителей, снимался в фильмах Андрона Кончаловского, под его музыку на Олимпийских играх побеждала Ирина Слуцкая, а Алексей Ягудин танцевал в американских ледовых шоу.

После Москвы Дидюля начал завоевывать мир, и это у него получилось: Китай, Индия, Америка, Европа, Япония и многие другие страны уже покорились Дидюле. Там его любят и ждут. Помимо создания композиций и игры на гитаре Валерий обожает общаться со своими фанатами в Интернете.

У него есть официальный сайт, мы там регистрируемся, общаемся, после концертов пишем свои отзывы. Критику Дидюля всегда просит, критика достается тоже", - утверждает фанатка музыканта.

Так как Дидюля не страдает звездной болезнью, и у него нет официального фан-клуба, с поклонниками он общается запросто через соцсети или просто лично после концерта.

"У нас есть замечательная форумская традиция – первомайский пикник. Мы собираемся на природе, группа, коллектив Дидюли, форумчане, естественно, наиболее активные, за чаем, за шашлыком идет милая беседа, мы делимся друг с другом впечатлениями. Какие-то соображения, замечания и предложения высказываем Дидюле", - говорит участница фан-клуба.

Поклонники Дидюли оказались весьма неординарными и изобретательными. Для того чтобы музыкант на концертах узнавал тех, с кем общается в Интернете, они придумали маленькую хитрость.

"Отличительная черта участников форума – букет с красными лентами. Дидюля знает, что, если дарят ему такой букет, независимо от того, в Москве или Владивостоке, или Мурманске, это человек с форума с его официального сайта", - рассказывает поклонница Дидюли.

В каждом городе свои поклонники. Но есть один человек, который приходит на концерты Дидюли всегда, независимо от того, где он проходит. Это мама музыканта. Она всегда сидит в первом ряду.

"Это родной человек, который очень много дал, дает и сейчас, я очень рад маму видеть, о маме заботиться. Конечно же, люблю, ценю, всегда очень тепло об этом говорю, оттуда все", - говорит музыкант.

К своему любимому музыкальному инструменту – гитаре – Дилюля относится очень трепетно. Кстати, он считает, что ценность гитары заключается вовсе не в том, сколько она стоит.

"Я все-таки человек, который любит деньги, умеет их считать, тяжело их зарабатывает и знает вкус каждой копейки. Я имею свой психологический предел, но больше 10 тысяч долларов за гитару я отдать не смогу. По мировым меркам это абсолютно нормальная цена за гитару. Есть и за 20, и за 30 тысяч долларов. Коллекционный инструмент, ручной работы, инкрустированный и прочее – это уже не для меня. Я все-таки практик, я хочу, чтобы инструмент служил, звучал", - -рассказывает Дидюля.

"Мужик - собственник"

Отец – военный летчик, мать – пианистка, закончила с отличием консерваторию. Она и настояла на том, чтобы сыновья занимались музыкой. Она считала это обязательным условием классического образования. Но Александр по-настоящему проникся музыкой только после окончания средней школы.

Тогда он познакомился с Градским, и они создали группу "Скоморохи". Настоящая слава придет к Буйнову уже после службы в армии. В конце 70-х он станет солистом группы "Веселые ребята". Его "Бологое" будет петь вся страна.

"Я влюбился в девушку, с кем работал на сцене. Наш роман длился три года. После того, как все устаканилось и я оказался дома, мы расстались, этот роман еще продолжился около двух лет. Это были страшные переживания", - вспоминает народный артист России Александр Буйнов.

Фото: ИТАР-ТАСС

На тот момент Александр Буйнов был женат во второй раз и воспитывал дочь. Его новая любовь тоже была замужем. В общем, это стало настоящим испытанием. И в тот раз Александр предпочел сохранить семью ради ребенка.

"Физически никак не мог уйти из дома, тут ребенок еще. В качестве бредового совета мужикам я сказал бы, что, наверное, не стоит это растягивать, потому что это все тянет жилы из женщины и из мужчины, и из ребенка, потому что если уйти в то время, когда нужно было уйти, Юльке было тогда около трех лет, как бы еще несмышленыш. Пришлось уходить в то время, когда было тяжело для нее. Когда переходный возраст, 13-14, это уже для ребенка гораздо тяжелее. Вообще, нужно быть решительным в этих вопросах", - рассказывает Буйнов.

Александр прекрасно понимал, что жена использует его привязанность к ребенку, чтобы сохранить семью. Но, глядя на маленькую дочь, он не мог ни на что решиться.

"Выходит дочка в два с половиной года и говорит: "Папа, ты же не уйдешь от нас?" Так что это нормальная мужская истерика, это продолжалось месяца два-три, может быть, потому что нужно было звонить на другую сторону, чтобы что-то говорить и объяснять. Поэтому спустя много лет я это называю индийским фильмом, когда плакали все кругом", - говорит певец.

Буйнов все-таки ушел из семьи, когда дочке исполнилось 13 лет. И причиной ухода стала уже другая женщина – Алена. Сегодня они вместе уже 27 лет. А тогда, в самом начале романа, чего только не было: и звонки, и угрозы.

Предыдущая жена никак не могла взять в толк главное: если мужчина не хочет никуда уходить, увести его невозможно. Буйнову через многое пришлось пройти и многое преодолеть, но трудности лишь закаляли его.

"Один-единственный раз, когда я узнал, что моя любимая, с которой мы расстались, что у нее уже появился еще какой-то другой, мне случайно на улице один парень встречается с другого ансамбля, я говорю: "Ну как они там, чего?" Зачем я спросил? Он говорит: "Они, как они? Целуются". Мне как-то… Это же уже не мое, оно чужое, но мужик – собственник, он еще долго переживает. Я тогда, может, не плакал, но переживал страшно", - вспоминает Александр.

За последнее время жизнь Буйновых сильно изменилась. Врачи поставили Александру страшный диагноз – рак. Ощущение паники и безысходности разрушило все, к чему они с Аленой шли все эти годы. Успех, деньги, окружение теперь им показались второстепенными. Смыслом жизни семьи стала борьба за здоровье Саши. Сегодня, когда все самое страшное осталось позади, Александр Буйнов понял, что от падения в бездну отчаяния его спасла любовь.

"Моих любимых можно перечислить на двух руках. Нельзя без любви соединяться в браке", - говорит Буйнов.

"Очень жесткий, вспыльчивый и раздраженный"

С шести лет он начал играть на скрипке. Закончил грузинскую консерваторию. После армии решил, что его призвание – сцена. Но путь туда был долгим и даже опасным. Во всяком случае, журналисты не раз писали о связях Сосо Павлиашвили с миром криминала.

"Кто меня знает, знает, каким я могу быть жестким. Раньше даже бывал беспощадным, но сейчас мне это уже не нравится. Но жестким, да, я бываю. И жестким так, что все взрывается вокруг, но это очень редко", - рассказывает Сосо Павлиашвили.

Фото: ИТАР-ТАСС

Певец говорит, что он мог бы заняться бизнесом и легко стать миллионером, но тогда детям могло бы быть стыдно за отца, ведь компромиссы с совестью не для него.

"Для меня мужественный человек – это ведущий порядочный образ жизни, именно он порядочный человек. Я сейчас не имею в виду, изменяет он, не изменяет, хотя это очень многое значит для меня", - утверждает Сосо.

Большие деньги – серьезное испытание для любого человека. Ему и самому приходилось переживать предательство друзей. Но историю, которая случилась с одним из его приятелей, забыть невозможно.

"Я знал ситуацию, когда два друга, которые с детства вместе выросли, они больше чем братья, один потом крестил ребенка другого. Прошло время, и из-за бизнеса, из-за денег один второго заказал. И тот, кто крестил, стоял у гроба и больше всех плакал. Потом, конечно, узнали, кто это", - рассказывает Павлиашвили.

Сосо было далеко за 30, когда он по-настоящему ощутил, что такое семейное счастье. В его личной жизни все встало на свои места, когда он встретил свою последнюю супругу, подарившую ему двух дочек. В строгих традициях он воспитывает и своего взрослого сына.

В жизни Павлиашвили было время, когда казалось, что беды просто преследуют его. Сначала смерть близкого друга, потом тяжелейшая автомобильная авария, после которой Сосо заболел эпилепсией. Ему уже собирались делать трепанацию черепа, когда болезнь вдруг отступила сама собой.

"Все отошло просто, как будто вообще ничего не было. Как Лиза родилась, будто все ангелы собрались вместе, и вместе с Лизой началась совершенно другая жизнь и для меня, и для Ирочки, и для Левана, и для моих родителей, и для родителей Иры, и для моего окружения", - утверждает Сосо Павлиашвили.

Он говорит, что у своих детей учится простым вещам – радоваться тому, что есть и легко забывать обиды.

"Я научился людей прощать гораздо больше, чем раньше. И что бы ни случилось, я перекрестился и пошел дальше. Он остался, этот человек, который меня подвел, он остался с этим на всю жизнь, а я пошел дальше", - рассказывает Сосо.

Триумф в Прибалтике

Среди множества музыкальных коллективов, которые появились в Советском Союзе в середине 70-х годов, было несколько особенно выдающихся. Белорусская группа "Песняры" и челябинский ансамбль "Ариэль" превосходили по популярности все другие ВИА, в том числе и московские. Основатель и руководитель "Ариэля" Валерий Ярушин пережил со своим коллективом моменты славы и время триумфа. Но с ним же Валерий испытал и пустоту одиночества.

Фото: ИТАР-ТАСС

Началось все наивно и романтично. Молодые ребята, влюбленные в рок и песни "Битлз", объединились, чтобы писать и исполнять музыку, покорять девичьи сердца, но и заработать надеялись, конечно. Однако советская идеология была настолько жесткой, что даже слово "рок" произносить можно было только шепотом.

"К каждой строчке привязывались, нам не давали исполнять рядовые песни, наши собственные, потому что мы не члены Союза композиторов, не члены Союза писателей, пойте только известных авторов. А как свое лицо найти? Я говорю: "Ребята, давайте попробуем русскую народную песню", - рассказывает руководитель ВИА "Ариэль", заслуженный артист РСФСР Валерий Ярушин.

Советская песня помогла прорваться на сцену и собирать большие залы. Однако они мечтали о собственном репертуаре.

"И вдруг появился шедевр. Наш гитарист Лев Гуров сочинил потрясающую песню, я до сих пор могу сказать, что гениальная вещь бывает у каждого ансамбля, песня "Тишина", песня о погибших солдатах", - говорит Валерий Ярушин.

ВИА "Ариэль" стал работать в составе Челябинской филармонии. Группу решили отправить на конкурс "Серебряные струны" представлять область. Оттуда "Ариэль" вернулся с победой.

"Нас настолько похвалили, что оказалось, эта похвальба наоборот получилась. В общем, получилось так, что размагнитили наши записи на телевидении, мы вдруг попали в опалу. Почему, непонятно совершенно", - утверждает Ярушин.

Несмотря на запреты руководства, музыканты решают самостоятельно ехать в Латвию на фестиваль. Для этого им пришлось продать одну гитару, по тем временам страшный дефицит. Они были готовы идти пешком, жить впроголодь, но непременно появиться в Юрмале на престижном музыкальном фестивале, председателем жюри которого был сам Раймонд Паулс.

"Самовольно поехали, не спросив никого. Вернее, не то что не спросили, мы просто приказали родственникам и знакомым никому не говорить, что мы поехали", - говорит Валерий Ярушин.

После триумфа в Прибалтике музыканты считали, что в родном городе их ждут с распростертыми объятиями. Как бы не так! В местной прессе их назвали "буржуазной гидрой", запретили выступать в домах культуры и концертных залах.

Ярушин в отчаянии звонит Раймонду Паулсу. Композитор обещает помочь, и через несколько дней приглашает музыкантов на постоянную работу в Прибалтику. Жизнь музыкального коллектива изменилась в одночасье. Их не только не ругают, наоборот, хвалят и отправляют на самые престижные конкурсы по всему Союзу. На V Всесоюзном конкурсе эстрады они выступают вместе с Аллой Пугачевой.

"На самом деле, и она до сих пор вспоминает, чуть не стала солисткой "Ариэля" тогда", - утверждает Валерий.

"Ариэль" переживает свой звездный час: поездки за границу, гастроли по стране, полные залы и высшая ставка в филармонии – 12 рублей 50 копеек за концерт. Квартиру на эти деньги купить тогда было нельзя, но "Жигулями" обзавелся каждый член группы.

"Я не забуду 1981 год, Сургут, Нижневартовск. Здесь мы сделали свой личный рекорд – три дня по пять концертов", - вспоминает Ярушин.

Репетиции, гастроли, концерты – музыканты месяцами не бывали дома. А когда люди постоянно долго находятся рядом, конфликты и недовольства неизбежны. Первый серьезный конфликт произошел на зарубежных гастролях.

"Начали ссориться на глазах у одного товарища, - будем так говорить, из КГБ - которому нельзя было этого показывать, а мы вдруг чуть ли не до мордобития дошли", - утверждает Валерий Ярушин.

Музыкантам эта ссора стала уроком. После нее коллектив четыре года не выпускали из страны. Другая скандальная история, связанная с ВИА "Ариэль", – неудавшееся выступление на Дворцовой площади в Ленинграде. Это было время потепления советско-американских отношений. И для совместного фильма было решено снять выступления самых популярных музыкантов СССР и США.

"С российской стороны – "Песняры", "Ариэль", Пугачева, с американской стороны – Джоан Баэз, "Beach Boys" и Сантана. Можете представить, какая компания! Я уже держал в руках билеты на самолет. Но за неделю до съемок Москва, как говорится, очухалась: "Это что такое?! День возрождения Штатов 4 июля! Вы что, смеетесь, что ли?" Съемки запретили, несмотря на то, что страшную неустойку заплатили американской стороне", - рассказывает Ярушин.

Перестройка принесла перемены не только в стране, произошли они и в судьбе советских музыкальных ансамблей. Они уже не собирали стадионы. Старый репертуар не был так востребован, как раньше.

"У нас вдруг стало вместо ста процентов во Дворце спорта 70, 60. Всё, на меня косо стали смотреть: все, твои песни никуда не годятся", - считает музыкант.

Так распалась звездная и невероятно популярная группа "Ариэль". И хотя музыканты поначалу пробовали работать без Ярушина, а Валерий создал новую группу под названием "Иваныч", к вершинам былой славы никто не приблизился.

Сегодня отсутствие хороших мелодий, новых шлягеров вызвало волну возрождения старых ансамблей. Многие из них – "Самоцветы", "Веселые ребята", "Голубые гитары" и другие – успешно гастролируют и выступают в наши дни. Только участники "Ариэля" никак не поделят название и былую славу, хотя музыкантам предлагали немалые деньги, чтобы они выступали в старом составе.

"Лейся, песня поющих сердец"

А вот примеры других коллективов родом из 70-х. Они не были столь популярны, как "Ариэль", но их песни проверены временем. Группы "Поющие сердца" и "Лейся, песня!" с успехом гастролируют по стране. Их тексты и музыка востребованы сегодня не только людьми преклонного возраста, но и молодежью.

"Вот просто объясняю, как кавказский человек: чем больше коньяк настоян, тем он и дороже, и вкуснее. Вот наши песни как хорошо настоянный коньяк", - говорит руководитель ВИА "Поющие сердца" Виктор Харакидзян.

Вокально-инструментальные ансамбли создавали люди, у которых уже был большой опыт работы с солистами. Виктор Векштейн, прежде чем взяться за группу "Поющие сердца", работал с Майей Кристалинской, Иосифом Кобзоном и Вадимом Мулерманом. Поскольку официально рок-группы были запрещены, музыканты выступали на маленьких площадках – в ресторанах и ДК, где их искали люди, которых впоследствии назовут продюсерами.

"Я и до этого работал в коллективах, поработал с Юрием Лозой, в "Электроклубе" работал, а здесь раздался звонок, сказали, что в коллективе "Лейся, песня!" требуется бас-гитарист", - вспоминает руководитель ВИА "Лейся, песня!"

Фото: ИТАР-ТАСС

Сегодня музыканты вспоминают о том, какие залы они собирали на своих концертах. На современной сцене нет ни одной рок-группы, которая сегодня собрала бы столько поклонников, а они могли.

"Во Дворце спорта "Сокольники" четыре дня, и суббота-воскресенье, по два концерта в день, битком", - говорит Виктор Харакидзян.

В Советском Союзе профессиональные коллективы ВИА не существовали сами по себе. Каждый числился за какой-нибудь областной филармонией. Это было обычное советское предприятие со штатом сотрудников, бюджетом, гастрольным графиком и финансовыми ставками для артиста.

"Приходили с трудовой книжкой, проходили прослушивание, брали на работу, получали зарплату, уходили в отпуск, кому-то квартиру выделяли. Обычное производство", - утверждает Александр Филаткин.

Славные времена закончились для всех ВИА в середине 80-х. Перестройка, падение "железного занавеса", стало возможным слушать любую зарубежную музыку. И советские коллективы потеряли свою актуальность.

Ансамбли уже не могли собрать не только стадионы, но даже маленькие залы провинциальных клубов. Музыканты выживали, кто как сможет. Виктор Харакидзян, по его собственным словам, уехал на год в Латинскую Америку с цирком на льду.

"Мы оказались брошены на произвол судьбы. То есть я и некоторые музыканты, которые еще хотели работать", - считает Александр Филаткин.

Сегодня они вспоминают, что всегда были уверены: спрос на их музыку еще вернется, и они будут востребованы. Поэтому когда в начале XXI века такое произошло, бывшие участники разных ВИА собрались вновь и начали репетировать.

Сейчас уже нет филармонии, и группам самим приходится отвечать за все: и за гастрольный график, и за зарплату, и за репертуар.

"Мне один приятель рассказал по этому поводу полуанекдот: встречаются два бывших знакомых, когда-то музыкой занимались. Один бизнесмен, другой музыкант. Бизнесмен спрашивает музыканта: "Как дела?" Тот отвечает: "Выпустил пластинку". – "Много продал?" – "Да, дачу, машину, квартиру", - рассказывает Филаткин.

Когда уже немолодые музыканты поехали по стране с концертами, они были приятно удивлены, что среди зрителей много молодых лиц.

Хорошая музыка, когда бы она ни была написана, всегда будет востребована. И пусть мода переменчива, публика капризна, а продюсеры задают жесткие форматы, возможно, стоит немного подождать, достать гитару и сочинить новый хит.