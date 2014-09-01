С сентября субтитры на "Москве 24" станут информативнее

Фото: m24.ru / Евгения Смолянская

С сентября телеканал "Москва 24" повысит информативность титров, сопровождающих его программы. Новые титры позволят слабослышащим зрителям получать более полные сведения о происходящих в столице событиях.

Шрифт, размер и цвет текста, который сопровождает программы, подобран таким образом, чтобы слабослышащим горожанам было максимально удобно их воспринимать в отличие от стандартных субтитров, на которых нужно концентрироваться, они позволяют также зрителю следить и за видеорядом.

Улучшенные титры будут сопровождать программу "Новости" (ежедневно с 6.00 до 20.00), а также программы "Округа", "Афиша" и "Формула качества". В дальнейшем работа по увеличению информативности текстового сопровождения программ телеканала продолжится. Передача выбрана по согласованию с Московской городской организацией "Всероссийское общество глухих". В дальнейшем работа по увеличению информативности текстового сопровождения программ канала продолжится.

Шрифт, размер и цвет текста, который сопровождает "Новости", подобраны таким образом, чтобы слабослышащим горожанам было максимально удобно их воспринимать. В отличие от стандартных субтитров, на которых нужно концентрироваться, они позволяют зрителю следить также и за видеорядом.