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СМИ

01 сентября 2014, 15:45

С сентября субтитры на "Москве 24" станут информативнее

зрители титры сми слабослышащие люди

Фото: m24.ru / Евгения Смолянская

С сентября телеканал "Москва 24" повысит информативность титров, сопровождающих его программы. Новые титры позволят слабослышащим зрителям получать более полные сведения о происходящих в столице событиях.

Шрифт, размер и цвет текста, который сопровождает программы, подобран таким образом, чтобы слабослышащим горожанам было максимально удобно их воспринимать в отличие от стандартных субтитров, на которых нужно концентрироваться, они позволяют также зрителю следить и за видеорядом.

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Улучшенные титры будут сопровождать программу "Новости" (ежедневно с 6.00 до 20.00), а также программы "Округа", "Афиша" и "Формула качества". В дальнейшем работа по увеличению информативности текстового сопровождения программ телеканала продолжится. Передача выбрана по согласованию с Московской городской организацией "Всероссийское общество глухих". В дальнейшем работа по увеличению информативности текстового сопровождения программ канала продолжится.

Шрифт, размер и цвет текста, который сопровождает "Новости", подобраны таким образом, чтобы слабослышащим горожанам было максимально удобно их воспринимать. В отличие от стандартных субтитров, на которых нужно концентрироваться, они позволяют зрителю следить также и за видеорядом.

Титры "Москвы 24" - это текст, который отображается в нижней части экрана, на специальной новостной "полосе" ("ньюсбаре"). Они дублируют, дополняют или конкретизируют видеоряд. Текстовые "вставки", предназначенные для людей, имеющих слабый слух, постоянно совершенствуются каналом.

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