Сотрудникам зоопарка в Лейпциге пришлось застрелить льва

Фото: DPA/ТАСС/Hendrik Schmidt

Сотрудники Лейпцигского зоопарка были вынуждены застрелить одного из двух львов, сбежавших утром из вольера, передает ТАСС.

Одного из двух хищников удалось заманить обратно, однако второй начал вести себя гораздо агрессивнее даже после выстрела транквилизатором. Руководитель зоологического сада Йорг Юнхольд заявил, что сожалеет о принятом решении, хотя в данной ситуации жизнь и здоровье людей были в приоритете.

Львы сбежали из вольера когда зоопарк был закрыт, так что посетителям ничто не угрожало. Каким образом львам удалось покинуть свой вольер, не сообщается.