С 1 марта столичный зоопарк будет работать на час дольше

Фото: m24.ru/Александр Авилов

С 1 марта Московский зоопарк будет работать дольше, сообщает пресс-служба зоопарка. Теперь время посещения продлено на час – с 10:00 до 18:00.

Также посетителям напоминают, что кассы главного входа и детского зоопарка прекращают свою работу за час до закрытия – в 17:00, а после закрытия касс, он будет работать только на выход.

Для тех, кто не успевает добраться до зоосада в его рабочие часы по будням, m24.ru подготовило интерактивную видео-экскурсию – наводите курсор на буквы, нажимайте и смотрите видео из жизни обитателя парка.