Дети смогут отпраздновать свой день рождения в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба зоопарка

В главном столичном зверинце появилась новая услуга - "День рождения в зоопарке". Теперь ребята от трех лет смогут отметить свой праздник в компании зверушек, передает пресс-служба зоопарка.

В программу входит интерактивное театрализованное представление, экскурсия по территории зоосада, а также квест и посещение контактного зоопарка. При желании можно будет поучаствовать в анимационной программе и даже получить праздничный торт.

В пресс-службе уточнили, что мероприятия адаптируются под любой возраст. Общая продолжительность программы составляет от двух до трех часов. Цена за праздник варьируется от 12 до 25 тысяч рублей в зависимости от заказанной программы.

Московский зоопарк Московский зоопарк - первый зоопарк в России. Его открыли в 1864 году по инициативе Русского Императорского общества акклиматизации животных и растений. Сегодня в зоопарке обитают более 8 000 животных. В зоопарке работают свыше 700 сотрудников.

Напомним, что 13 и 14 сентября Московский зоопарк отметил свое 150-летие. Официальный день рождения зоосада был еще 13 февраля, но гостей на праздник было решено собрать этой осенью. Развлекательные мероприятия начались в полдень субботы на новой территории зоопарка. В программе были конкурсы, викторины и мастер-классы. Сотрудники также провели бесплатные экскурсии.

Московский зоопарк отметил 150-летие

А в конце августа был объявлен конкурс на благоустройство территории Московского зоопарка. Там планируется обустроить дополнительный вход и турникеты со стороны "старой" территории на улице Красная Пресня, построить пандусы и открытые платформенные подъемники для маломобильных граждан. Реконструкция ожидает и наружные ограждения зоосада.

Первый этап реконструкции зоопарка уже проведен. Летом "старую" территорию еженедельно закрывали, чтобы строители могли завозить тяжелую технику для ремонта прудов. В рамках работ в зоопарке заменили устаревшие инженерные коммуникации, некоторые из которых не менялись уже более 100 лет, а также очистили пруды. Кроме того, специалисты отремонтировали и перестроили вольеры.

Как сообщало издание M24.ru, "старую" и "новую" части столичного зоопарка соединит еще один пешеходный мост. Новое сооружение будет представлять собой однопролетный пешеходный мост с опорами в виде двух башен и ограждением высотой 1,1 метра. По планам строителей, он увеличит пропускную способность и упорядочит движения посетителей "старой" и "новой" территорий зоопарка.