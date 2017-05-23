Зоопарк назвал Воробьевых самыми активными посетителями с "птичьими" фамилиями

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Администрация Московского зоопарка подсчитала участников акции с "птичьими" фамилиями, которые посещали территорию парка с 40-процентной скидкой, сообщает портал мэра и правительства Москвы. С 17 до 21 мая предложением воспользовались 3052 человека. Самыми активными оказались горожане с фамилией Воробьев – 578 посетителей. Вход со скидкой получили также 417 Соловьевых и 372 Галкиных.

Скидку предоставляли в честь открывшейся выставки "Голуби Московского зоопарка". Получить льготный билет можно было после предъявления кассиру паспорта. Ни один человек с фамилией Голубев или Голубков акцией не воспользовался.

В десятку активных посетителей вошли 316 Соколовых, 291 Воронин, 207 Скворцовых, а также 136 Орловых, 130 Журавлевых и 115 Кукушкиных. Посетили зоопарк со скидкой Синицыны, Селезневы, Гусевы, Снегиревы, Филины, Уткины, Чибисовы, Сычевы и другие обладатели "птичьих" фамилий.

В пресс-службе зоопарка рассказали, что в 2016 году учреждение уже проводило акцию для людей с фамилиями, связанными с названиями насекомых. В 2017 году представители парка обещали сделать больше подарков людям с зоофамилиями.

С 17 по 21 мая в павильоне "Дом птиц" проходила выставка "Голуби Московского зоопарка". Там были представлены 20 отечественных и зарубежных пород домашних голубей. Здесь впервые показали узбекского космоногого голубя породы капкан-чинны.