Пингвин из тбилисского зоопарка добрался до Азербайджана

Фото: ТАСС

Пингвин из тбилисского зоопарка добрался до границы с Азербайджаном, сообщает "Интерфакс".

Пингвина во время наводнения в Тбилиси смыло в реку Куру. А замечен он был на границе Азербайджана в районе таможенно-пропускного пункта "Красный мост". Туда отправилась спецгруппа, которая в ближайшее время вернет его обратно в Тбилиси.

Кроме того, грузинские спасатели обнаружили трупы двух утонувших медведей на территории зоопарка в Тбилиси. Они были в затопленном вольере.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси отловили всех животных, которые сбежали из зоопарка во время стихии. По данным зоопарка, половина зверей погибла – это около трехсот особей, остальных удалось спасти. На улицах обнаружили бегемота, львов, тигров, медведей и волков. Многих хищников, в том числе любимца публики – белого льва Шумбу, убили местные жители. Как сообщается, животные проявляли агрессию.

Сбежавших из тбилисского зоопарка зверей поймали

В настоящее время за состоянием тех, кого удалось спасти, наблюдают сотрудники зоопарка. Например, бегемот, кадры с которым обошли весь мир, отошел от стресса и заново обживется на своем месте.

Напомним, в ночь на воскресенье в Тбилиси произошло разрушительное наводнение из-за сильного дождя. Стихия нанесла огромный ущерб городу и его жителям.

По предварительным данным, жертвами стихии стали 15 человек, около 20 числятся пропавшими без вести. Более ста жителей города удалось спасти. Сотрудники местного МЧС эвакуировали людей из лодок и заблокированных домов, с возвышенностей и крыш.

По словам местных жителей, за несколько часов на город обрушилась настоящая буря. Из берегов вышла мелкая река Вера, затопило дворы и первые этажи сотен домов в низинах. В одном их таких районов находился городской зоопарк. Большинство животных погибло, некоторые сбежали.