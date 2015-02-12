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12 февраля, 17:37

Московский зоопарк отметит 151-й день рождения театральным шоу

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Фото: M24.ru/Юлия Телегина

14 февраля столичный зоопарк отпразднует свой 151-й день рождения мастер-классами и выступлением уличного театра. Праздник будет состоять из двух частей – дневной и вечерней, сообщает пресс-служба зоосада.

Днем с 12 до 15 часов праздник для детей и взрослых устроят на эстраде Старой территории. Всех гостей ждут конкурсы, викторины, мастер-классы, выступление уличного театра и Animal дискотека. Кроме того, у москвичей будут возможность отчеканить себе монету с логотипом зоопарка.

Кроме того, можно будет написать пожелание зоосаду на большой поздравительной открытке, принять участие в фото-квесте и напечатать фотографию на магните.

Вечером с 18 до 21 часа в зоопарке ждут взрослых посетителей. У входа на Новую территорию с Садового кольца гостей встретит артист-мим. Потом можно будет прокатиться в повозке до павильона "Птицы и бабочки", где сотрудники зоосада проведут лекции и мини-экскурсии с небольшим угощением.

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Бесплатно попасть на вечернюю часть праздника получится у первых 50 человек, которые зарегистрируются по электронной почте: welcome@moscowzoo.ru. Остальным нужно будет купить билет в кассах на входе с Садового кольца, его цена составит 400 рублей.

Напомним, с 1 февраля Московский зоопарк стал доступен для посещений по единому билету. По нему можно бесплатно посещать все внутренние выставки, в том числе Выставки амфибий и рептилий, экзотариум и оранжерею.

Стоимость единого билета на вход в зоопарк и все выставки для взрослых составит 400 рублей, для детей и других льготных категорий – вход бесплатный. Ранее цена за вход в столичный зоопарк составляла 300 рублей для взрослых и 50 рублей для детей.

Отметим также, что в прошлом году началась масштабная реконструкция зоопарка. Первый ее этап завершился в августе 2014 года, к 150-летию зоопарка были отремонтированы вольеры, установлены фонари, благоустроены пруды.

На 2015 год запланирован ремонт памятника архитектуры XVIII века "Дом Клюева", организация экспозиции пауков, а также реновация террариума, слонятника и "Дома птиц". Осенью 2015 года у зоопарка появится парковка на 300 мест, а также пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу между двумя частями зоопарка. Полностью реконструкцию завершат в 2016 году.

Московский зоопарк – один из старейших зоопарков Европы. Он был открыт 31 января 1864 года. Сейчас в нем проживает около 1150 видов животных или около 9 тысяч особей. В зоопарке регулярно проходят экскурсии и учебные занятия со школьниками. На его территории также действует "Детский зоопарк".

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