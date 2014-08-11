Животных в Московском зоопарке переселят в просторные вольеры

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Лам и сивучей после реконструкции Московского зоопарка переселят в просторные вольеры. Об этом "Интерфаксу" рассказал начальник управления по проектированию и строительству депстроя Евгений Черняев.

Он также отметил, что для животных возведут несколько новых конструкций.





В новом павильоне, куда переселят лам, будут установлены "чесалки" и смонтированы теплые полы.

Для сивучей расширят вольер, а также поставят специальную горку для трюков.

В настоящее время в Московском зоопарке ведутся работы по реконструкции, в рамках которых реконструируют ряд вольеров и помещений, заменят инженерные коммуникации и очистят пруды. Первая очередь работ завершится в августе этого года.