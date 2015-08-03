Родившиеся в столичном зоопарке бобрята стали выходить к посетителям

Фото: facebook.com/MoscowZoo

Посетители столичного зоопарка могут увидеть новорожденных бобрят. Это первые детеныши проживающей в зоосаду пары бобров, сообщает зоосад на своей страничке в Facebook.

"Двое бобрят родились в конце мая. Первое время они не выходили из хатки, а теперь стали появляться на поверхности. Сейчас бобрята питаются еще материнским молоком, но уже пробуют взрослую пищу. Сначала веточки и овощи родители носили им в хатку, а теперь они начали выходить понемногу сами. Один из бобрят немного посмелее, другой ведет себя более осторожно", – отмечается в сообщении.

Увидеть бобрят можно во время показательных кормлений, они проходят по будним дням в 15.00 в уличном вольере "Фауны России", который располагается рядом с Переходным мостом на Старой территории.

Ранее в Московском зоопарке у снежных коз тоже родился детеныш, сейчас ему три недели. "У наших снежных коз родился детеныш. Сейчас ему три недели. Первый месяц мать с козленком живут отдельно от самца, во внутренних вольерах, но уже скоро их можно будет увидеть! Мать кормит малыша молоком обычно до полугода, с месячного возраста он начинает понемногу питаться травой", – отметили в пресс-службе.

Кроме того, в зоопарке родился первый в этом году птенец фламинго. Еще несколько птенцов должны вылупиться в ближайшее время. Всего в столичном зоопарке живет 40 птиц фламинго.

А 23 июня в столичном зоопарке родился птенец редкого черношейного журавля. Его можно увидеть на экспозиции – рядом с Домом птиц на "старой" территории.