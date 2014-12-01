2 декабря открывается новый вход в зоопарк

Фото: m24.ru / Юлия Телегина

Во вторник, 2 декабря, открывается новый вход в Московский зоопарк с Зоологической улицы, сообщает пресс-служба зоосада.

Вход ведет на Новую территорию зоопарка. Воспользовавшись им, посетители смогут попасть сразу к Экзотариуму, где обитает около ста видов рифовых рыб. Уникальная коллекция находится в полутемном зале, в аквариумах которого воссозданы коралловые ландшафты.

Кроме того, неподалеку от нового входа можно увидеть такинов (крупные парнокопытные с золотистой шкурой и рогами, как у буйвола).

Напомним, что зоопарк открыт с 10.00 до 17.00, кассы закрываются в 16.00.

Московский зоопарк займется улучшением посещаемости

Как ранее сообщало M24.ru, Московский зоопарк в следующем году откроет музей слонов.

В рамках экспозиции планируют установить интерактивные панели, по которым будут транслировать познавательные программы и фильмы об этих животных. Могут быть также использованы 3D-эффекты.

Отметим, что в конце августа был объявлен конкурс на благоустройство территории зоопарка. Там планируется обустроить турникеты со стороны "старой" территории на улице Красная Пресня, построить пандусы и открытые платформенные подъемники для маломобильных граждан. Реконструкция ожидает и наружные ограждения зоосада.

В Московском зоопарке началась масштабная реконструкция

Первый этап реконструкции зоопарка уже проведен. Летом "старую" территорию еженедельно закрывали, чтобы строители могли завозить тяжелую технику для ремонта прудов. В рамках работ в зоопарке заменили устаревшие инженерные коммуникации, некоторые из которых не менялись уже более 100 лет, а также очистили пруды. Кроме того, специалисты отремонтировали и перестроили вольеры.

"Старую" и "новую" части столичного зоопарка соединит еще один пешеходный мост. По планам строителей, он увеличит пропускную способность и упорядочит движения посетителей разных территорий зоосада.

В планах на 2015 год - ремонт "Дома Клюева", обновление выставочного пространства, террариума, Дома птиц и слоновника.