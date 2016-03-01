В марте в зоопарке вылупятся птенцы пеликанов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пара кудрявых и три пары розовых пеликанов из Московского зоопарка начали высиживать яйца. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Первыми сели на кладку кудрявые пеликаны, в их гнезде три яйца. Неподалёку устроили себе гнёзда три пары розовых пеликанов. В природе пеликаны гнездятся колониями, при этом розовые строят гнёзда вплотную друг к другу, а кудрявые предпочитают гнездиться на расстоянии нескольких метров друг от друга. Если кудрявые и розовые пеликаны живут вместе, кудрявые селятся на краю колонии.

Самки и самцы пеликанов высиживают яйца по очереди в течение 39-40 дней начиная с откладки первого яйца. Из-за этого птенцы в кладке получаются разновозрастными.

Птицы откладывают яйца двух типов, из которых могут появляться как вполне сформированные, способные к самостоятельному перемещению, так и беспомощные, слепые птенцы. Принцип насиживания яиц птенцовыми и выводковыми птицами одинаков.

Пеликаны – обитатели морских мелководий, неглубоких пресных и соленых озер, устьев крупных рек. Ходят они неуклюже, но хорошо летают и плавают, могут подолгу парить. С воды поднимаются после разбега. Из-за легкого скелета и воздушно-пузырьковой прослойки под кожей нырять они не могут, поэтому основной корм, рыбу, добывают непосредственно у поверхности воды.

С 1 марта столичный зоопарк будет работать на час дольше.Теперь время посещения продлено на час – с 10:00 до 18:00.