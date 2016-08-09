Россиянки выиграли золото и серебро в соревновании саблисток

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россиянки Яна Егорян и Софья Великая выиграли золото и серебро в соревнованиях саблисток. Это второе золото и третье серебро россиян на Играх в Рио-де-Жанейро.

В финальном поединке Егорян и Великая сошлись в очном поединке. Фаворитом считалась Великая, серебряный призер Лондона.

Поединок выдался невероятно упорным. Великая выигрывала 14:13 (в соревнованиях по фехтованию, сабле и рапире счет ведется до 15 очков), но уступила с разницей в один укол.

Третье место досталось украинке Ольге Харлан.

Таким образом, сейчас на счету сборной России 8 медалей: 2 золота, 3 серебра и 3 бронза.