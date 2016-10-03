Форма поиска по сайту

03 октября 2016, 09:08

Неизвестные в масках ограбили Ким Кардашьян

Двое неизвестных ограбили американскую звезду Ким Кардашьян, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Мужчины в полицейской форме и масках проникли в ее гостиничный номер в Париже, угрожая огнестрельным оружием. Как отметил представитель Кардашьян, инцидент шокировал звезду, однако телесных повреждений она не получила.

По предварительным данным, у модели похитили украшения на несколько миллионов долларов.

В столицу Франции Ким Кардашьян приехала на неделю высокой моды. Ее супруг Канье Уэст в это время давал концерт в Нью-Йорке. Как только он узнал о произошедшем, рэпер покинул сцену, сославшись на семейные обстоятельства.

Это уже не первый инцидент, произошедший со звездой в Париже. На Неделе высокой моды журналист Виталий Седюк попытался облобызать пятую точку фотомодели.

Американская телезвезда такое поведение украинца расценила как угрозу. Она намерена подать иск за нападение Седюка и требует компенсации, не уточняя, какой именно.

Два года назад также на Неделе моды в Париже Седюк едва не повалил телезвезду на землю, когда она вышла из машины.

