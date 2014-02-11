Форма поиска по сайту

11 февраля 2014, 16:40

Новый знак с номером съезда с МКАД установили "вверх ногами"

Фото: Читатель M24.ru

Читатель M24.ru Араик сообщил о перевернутом знаке, обозначающем номер съезда с МКАД на Ярославское шоссе в центр - №94.

Как M24.ru рассказали в пресс-службе Центра организации дорожного движения, после обращения знак будет приведен в надлежащий вид в ближайшее время.

"Мы благодарим тех, кто обращает внимание на подобные недочеты в нашем проекте, это значительно ускоряет работу по внедрению новой схемы", - отметили в пресс-службе.

Кстати, тем, кто заметил такие недочеты, можно обратиться в ЦОДД по телефонам круглосуточной "горячей линии": 8 (495) 625-08-50 и 8 (495) 625-08-54.

