Время назад: что изменится с переходом России на зимнее время

С 26 октября Россия начнет жить по зимнему времени. В большинстве регионов страны стрелки часов переведут на час назад. В Москве переведут назад 1 тысячу 55 уличных часов. О том, что изменится с переходом на зимнее время - в материале M24.ru.

Как переводим

Стрелки часов переведут на час назад в 2 часа ночи. Переход проведут один раз, возвращения к постоянному переводу часов не случится. Зимнее время окончательно заменит летнее, которое продержалось в России три года, но оказалось слишком неудобным для многих россиян, чтобы пользоваться им на постоянной основе.

Таким образом, в столице станет раньше светать и раньше темнеть.

История переходов в России

В России история перемен, связанных с установлением нового времени, за последние четыре года прилично обогатилась новыми фактами.

Первые изменения произошли в апреле 2010 года и затронули жителей Камчатки, Чукотского автономного округа и Сахалина. Этот временной пояс (+13 UTC) с разницей в плюс девять часов от московского времени "попал под сокращение", Камчатку присоединили к магаданскому поясу (+12 UTC) (UTC - Всемирное координированное время, стандарт, по которому регулируются часы).

Жителей полуострова такие изменения не порадовали, там начали протестовать, поскольку темнеть зимой стало в 4 часа дня. Были прекращены занятия детей в спортивных секциях на открытом воздухе, изменился график работы туристических объектов, в частности горнолыжных баз.

Летом 2011 года зимнее и летнее время было отменено по инициативе Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента. В этом начинании его поддержали 73 процента россиян. На территории страны установили постоянное летнее время, которое опережает астрономическое на два часа.

Вскоре значительная часть россиян полностью разочаровалась в летнем времени, которое оказалось для них чересчур неудобным. На работу зимой приходилось идти в кромешной темноте.

Имели место быть курьезные случаи, когда люди отказывались жить по новому времени и начинали переводить часы как им угодно. Так, в 2013 году на "Прямой линии с Владимиром Путиным" председатель колхоза в Ставропольском крае Алексей Лавриненко заявил, что весь колхоз живет по старому.

Возмущались летним временем люди разных профессий. Родители детей, которые указывали на то, что школьники зачастую идут учиться "по темноте", те, кто не смог приспособиться к новому временному режиму, повинуясь воле биологических часов организма. Даже футбольные болельщики ополчились на летнее время за перенос трансляций матчей на час позже. Получилось, что игры Лиги чемпионов поздней осенью, зимой и ранней весной начинаются в 23.45, вместо привычных 22.45, и фанаты просто не высыпались перед выходом на работу, смотря матчи.

Сергей футбольный болельщик Из-за этого летнего времени постоянно не высыпаюсь, когда смотрю матчи Лиги чемпионов. Оно очень неудобно. Да и вообще, где это видано, чтобы выходить на работу в 7.30, и было еще темно?

Впрочем, у летнего времени нашлись и сторонники из числа "сов", которым больше нравится попозже вставать.

Ольга менеджер Мне приходится заставлять себя рано просыпаться. Организму трудно приспособиться к этой необходимости. Летнее время частично решило проблему.

Некоторым вообще было все равно - летнее время или зимнее, лишь бы поменьше беспокоили с переводом стрелок.

Александр журналист Лично я отношусь к переводу стрелок отрицательно, так как это негативно сказывается на моей работе. У меня деятельность, которая связана с четким графиком, и любое перестроение времени вызывает проблемы. Приходится привыкать к новому течению времени, переделывать расписание встреч. Ну и самое банальное - это сон. В идеале - оставить зимнее время и больше не переводить стрелки.

В итоге с летним временем решили попрощаться. Законопроект о переходе России с постоянного летнего на постоянное зимнее время был внесен в Госдуму 20 января этого года. В Москве предложили установить время, соответствующее третьему часовому поясу в национальной шкале времени России UTC (SU) +3, то есть +3 часа от Гринвича.

22 июля Владимир Путин подписал закон о возвращении к зимнему времени. Вместо 9 часовых зон, которые были установлены в 2011 году, 26 октября возникнет 11. Во-первых, образовывается часовой пояс, время которого на час отличается от московского. Туда войдут Удмуртия и Самарская область. Во-вторых, Камчатка, Чукотка и Сахалин вновь переводятся в ликвидированный ранее часовой пояс, время которого на 9 часов отличается от московского. Крым и Севастополь будут жить по московскому времени.

Московское время будет на час опережать украинское, финское и румынское время, на два часа - время Франции и Германии. Разница между временем Великобритании и России составит три часа. Впрочем, это будет действовать до перехода на летнее время, принятого в европейских странах в последнее воскресенье марта. Тогда разница во времени сократится на час. Летом время в Москве, Киеве и Хельсинки будет одинаковым.

Перевод часов в СССР Первый перевод часов произошел в 1917 году при Временном правительстве. В дальнейшем стрелки часов несколько лет подряд переводили практически бессистемно. 21 июня 1930 года стрелки часов были переведены на летнее время, на 1 час вперед, на период до 30 сентября. Однако обратного перевода не последовало из-за вышедшего декрета. Это время стали называть "декретным". Перевод часов на летнее время возобновили с 1 апреля 1981 года, причем относительно "декретного" времени.



Перепрограммирование электросчетчиков и новое расписание поездов

Итак, в два часа ночи 26 октября россияне перейдут на зимнее время. Для большинства жителей нашей страны в этом процессе нет ничего поистине сложного - подошел к часам, перевел стрелки и продолжил заниматься своим делом. Однако в некоторых сферах деятельности перевод часов сопряжен с техническими сложностями.

Например, для железнодорожников перевод часов - это составление нового графика. Московская железная дорога перейдет на зимнее расписание. До 2 часов 26 октября все поезда будут отправляться по действующему графику, затем отправку пассажирских составов остановят на час. Поезда дальнего следования будут сбрасывать скорость, чтобы прибыть в пункт назначения в указанное время.

Переход на зимнее время

Из расписания выведут "дачные" электрички, а ряд поездов после 26 числа будет отправляться по новому расписанию. Ознакомиться с ним можно на вокзалах и остановках МЖД.

На столичных вокзалах часы переведут автоматически. Кроме Киевского вокзала, поскольку его башенные часы были построены более ста лет назад и с техническими новинками "не дружат". Их переведут вручную.

Электронные часы в московском метро переведут на час назад в ночь на 26 октября. Это произойдет после двух часов ночи, когда полностью прекратится движение поездов. Все часы в метро переведут автоматически нажатием специальной "кнопки коррекции" в Доме связи метрополитена.

Возникли сложности и у коммунальщиков. Дело в том, что в связи с переходом на зимнее время возникает необходимость перепрограммирования многотарифных электрических счетчиков. В них нужно переставить часы. Речь идет о зонных счетчиках, которые считают расход энергии днем и ночью. Ночью электричество стоит дешевле.

Перепрограммирование счетчиков на зимнее время проведут бесплатно

В правительстве серьезно озаботились этим вопросом и пообещали в течение года бесплатно перепрограммировать все счетчики.

А вот создателям операционных систем для компьютеров, использующихся в России, беспокоиться не придется. Программисты уже настолько привыкли к тому, что в нашей стране постоянно переводят часы, что предусмотрели автоматический переход в выпущенных ранее обновлениях.

Впрочем, россиянам не стоит особенно переживать. Есть страны, в которых время меняют куда чаще, чем в России. Так, в Египте четыре раза перевели часы за полгода. В мае правительство этой страны передвинуло время на час вперед ради экономии электроэнергии. Затем часы переводились в начале и в конце месяца Рамадан, выпавшего в этом году на июнь и июль. Последний перевод часов произошел 26 сентября.

