"Винзавод" опроверг информацию о закрытии журнала Winzavod Art Review

На "Винзаводе" опровергли информацию о закрытии журнала Winzavod Art Review.

О том, что издание перестало существовать, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook директор Центра современной культуры "Гараж" Антон Белов.

"Я, честно, не хотел бы, чтобы Артгид остался одним АртСМИ в стране! Но вслед за Артхроникой закрылся WinzavodArtReview. Кто следующий?!", - пишет Белов.

Никаких сообщений по поводу закрытия издания нет и на его страничке в том же Facebook.

Журнал Winzavod Art Review выходит с августа 2009 года под редакцией директора арт-площадки Елены Пантелеевой. Основные темы издания - выставки, состояние и развитие современного искусства.