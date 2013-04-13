Владелец "Большого города" предлагает подарить проект журналистам

Фото: facebook.com/bolshoj.gorod

Инвестор "Большого города" Александр Винокуров может подарить проект журналистам. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Если честно, то я искренне считаю, что такой вариант (когда медиа принадлежит тем, кто его делает) лучшей конструкцией для будущих СМИ, свободных и независимых", – отметил Винокуров.

Ранее появилась информация о возможном закрытии проекта. 12 апреля главный редактор сайта bg.ru Екатерина Кронгауз сообщила в соцсети, что уволена вся интернет-редакция. Однако гендиректор "Большого города" Максим Кашулинский в блоге на сайте телеканала "Дождь" заявил, что закрывать журнал или сайт не будут.