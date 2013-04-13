Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 апреля 2013, 14:28

Культура

Владелец "Большого города" предлагает подарить проект журналистам

Фото: facebook.com/bolshoj.gorod

Инвестор "Большого города" Александр Винокуров может подарить проект журналистам. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Если честно, то я искренне считаю, что такой вариант (когда медиа принадлежит тем, кто его делает) лучшей конструкцией для будущих СМИ, свободных и независимых", – отметил Винокуров.

Ранее появилась информация о возможном закрытии проекта. 12 апреля главный редактор сайта bg.ru Екатерина Кронгауз сообщила в соцсети, что уволена вся интернет-редакция. Однако гендиректор "Большого города" Максим Кашулинский в блоге на сайте телеканала "Дождь" заявил, что закрывать журнал или сайт не будут.

журналы сми

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика