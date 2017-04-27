Форма поиска по сайту

27 апреля 2017, 08:04

В мире

Трамп может раздробить отменивший его указ округ

Фото: PA Images/ТАСС/ Douliery Olivier

Дональд Трамп может принять решение о дроблении девятого апелляционного округа, отменившего новый указ президента. Об этом сам Трамп рассказал в интервью Washington Examiner.

Накануне судья Уильям Оррик из Сан-Франциско отменил новый миграционный указ Трампа, который предусматривает прекращение финансирования городов-убежищ для нелегальных мигрантов.

Глава президентского аппарата США Райнс Прибас назвал Оррика "спятившим" и заявил о намерении запустить процесс назначения новых более благосклонных к президенту судей.

