24 мая 2017, 19:12

В мире

Полиция Манчестера признала связь смертника с террористической сетью

Фото: ТАСС/Zuma/Joel Goodman

Полиция Манчестера заявила, что смертник, устроивший взрыв в городе, был причастен к террористической сети, сообщает "Газета.ру".

Об этом рассказал главный констебль полиции Манчестера Ян Хопкинс. "Я думаю, очевидно, что это сеть. И, как я уже говорил, расследование продолжается", – пояснил полицейский.

Ранее отмечалось, что уровень террористической угрозы в Великобритании повысили до критического.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер Арена" прогремел вечером 22 мая. На арене проходил концерт певицы Арианы Гранде. Бомба сработала вне концертного зала – в фойе здания, где находилось множество посетителей.

Большая часть гостей мероприятия были подростками. Жертвами трагедии стали 22 человека, часть из которых дети. По данным СМИ, пострадали до 59 человек.

