Полиция Манчестера признала связь смертника с террористической сетью

Фото: ТАСС/Zuma/Joel Goodman

Полиция Манчестера заявила, что смертник, устроивший взрыв в городе, был причастен к террористической сети, сообщает "Газета.ру".

Об этом рассказал главный констебль полиции Манчестера Ян Хопкинс. "Я думаю, очевидно, что это сеть. И, как я уже говорил, расследование продолжается", – пояснил полицейский.

Ранее отмечалось, что уровень террористической угрозы в Великобритании повысили до критического.