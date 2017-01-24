Форма поиска по сайту

24 января 2017, 12:25

В мире

Сценаристку американского шоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа

Фото: Zuma/Nancy Kaszerman

Сценаристку популярного в США телешоу Saturday Night Live Кэти Рич на неопределенное время отстранили от работы из-за размещенной в Twitter записи о 10-летнем сыне Дональда Трампа, сообщает электронная версия газеты New York Times.

Такое решение приняло руководство телеканала NBC, отреагировав на пост Рич следующего содержания: "Бэррон станет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении".

Такое высказывание Рич, как полагают СМИ, связано с тем, что журналистка посчитала, что Бэррон повел себя странно на инаугурации своего отца. На кадрах, транслировавшихся по телевидению, видно, что мальчик довольно резко отдернул свою руку от руки матери – Меланьи Трамп.

Рич удалила запись спустя несколько часов, а позже полностью закрыла свою страницу в соцсети. В понедельник, 23 января, журналистка вновь открыла свою страницу, с размещенными на ней извинениями.

"Я приношу глубочайшие извинения за бестактное сообщение в Twitter. Я глубоко сожалею о своих поступках и оскорбительных словах. Это было непростительно, мне очень жаль", – написала Рич.

В пятницу, 20 января, Дональд Трамп принес присягу и официально стал 45-м президентом США. Также присягу принес вице-президент Майк Пенс.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп после инаугурации собирается отменить около 70 процентов указов, введенных в действие ушедшим главой Белого дома Бараком Обамой.

