Десятилетнего мальчика-аутиста полиция в США арестовала прямо в школе

Фото: ТАСС/Zuma/Jerry Holt

Американские полицейские во Флориде арестовали десятилетнего мальчика, страдающего аутизмом, прямо в школе, пишет газета The Washington Post.

Причиной задержания школьника стало агрессивное поведение с его стороны. По версии полиции, в октябре прошлого года 10-летний Джон Бенджамин Хейгуд якобы ударил преподавателя, с которым занимался, и после инцидента перестал посещать занятия. Однако 12 апреля мальчик явился в школу для сдачи общего экзамена, где его узнал пострадавший педагог и обратился в полицию.

Сотрудники полиции надели наручники на мальчика прямо в образовательном учреждении. Школьник был в панике, просил не прикасаться к нему и громко кричал.

По данным издания, мальчик провел за решеткой целую ночь.