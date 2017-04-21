Лавров осудил желание западных стран сосредоточиться на смене режима в САР

Блокирование в ОЗХО (организации по запрещению химического оружия) российского проекта по расследованию инцидента в сирийском Идлибе направлено на смену режима в арабской республике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр иностранных дел отметил, что западные страны не назвали достойной причины блокировки проекта. Предполагалось, что эксперты исследуют места инцидента с применением химического оружия. Блокировка проекта означает, что ОЗХО не сможет отправить собственных специалистов ни на место предполагаемой отравляющей атаки, ни на аэродром, где якобы хранились снаряды.

Лавров заявил, что подобное поведение указывает на то, что информация о химатаке не соответствует действительности и направлена на смену режима в Сирии. Он добавил, что РФ будет препятствовать подобному исходу.

Кроме того, Париж и Лондон не предоставили сведений о том, где и когда были взяты пробы, подтверждающие проведенную химатаку. Не прокомментировала ситуацию и ОЗХО.