20 апреля 2017, 18:52

В мире

Сообщение о гибели российского майора в Сирии появилось в СМИ

Фото: ТАСС/Zuma/Ammar Safarjalani

Майор Черноморского флота ВМФ РФ Сергей Бордов погиб в Сирии, сообщает "Газета.ру".

В СМИ также есть информация о том, что он был последним российским военнослужащим, погибшим в Сирии.

Сослуживец Бордова Вячеслав Павлюченко рассказал, что погибли двое военных из России и два солдата из Сирии. Под обстрел они попали 18 апреля 2017 года, добавил Павлюченко. Имена других жертв ему неизвестны.

Тело Бордова доставят в воинскую часть Севастополя 21 апреля 2017 года. Похороны пройдут на следующий день.

Ранее сообщалось, что во время боев за Пальмиру погиб 21 российский военный. Утверждалось также, что Минобороны РФ занизило число до пяти человек. Ведомство это заявление опровергло и назвало его "лживой компиляцией слухов": официальных данных о потерях российской стороны не было.
