Сообщение о гибели российского майора в Сирии появилось в СМИ

Фото: ТАСС/Zuma/Ammar Safarjalani

Майор Черноморского флота ВМФ РФ Сергей Бордов погиб в Сирии, сообщает "Газета.ру".

В СМИ также есть информация о том, что он был последним российским военнослужащим, погибшим в Сирии.

Сослуживец Бордова Вячеслав Павлюченко рассказал, что погибли двое военных из России и два солдата из Сирии. Под обстрел они попали 18 апреля 2017 года, добавил Павлюченко. Имена других жертв ему неизвестны.

Тело Бордова доставят в воинскую часть Севастополя 21 апреля 2017 года. Похороны пройдут на следующий день.