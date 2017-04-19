Серия из 13 взрывов прогремела в Таиланде

Фото: AP/Jerry Harmer

Серия из 13 взрывов произошла на юге Таиланда, сообщает РИА Новости.

От взрывов двух гранат в провинции Паттани никто не пострадал. Сведений о других местах пока нет.

ЧП случилось в промежутке между 19:00 и 22:30 по местному времени (15:00 и 18:30 мск). Взрывались преимущественно ручные гранаты, брошенные с проезжающих мотоциклов. Это происходило у полицейских участков, жилых помещений полиции и их постоянных постов.

Взрывы прогремели в провинциях Наративат, Паттани, Ялла и Сонгкла.