Трамп призвал американцев опасаться ядерной войны с КНДР

Фото: ТАСС/DPA/Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres

Дональд Трамп считает, что американцам стоит опасаться ядерной войны с КНДР, передает ТАСС.

Степень опасности ядерной войны с Северной Кореей американский лидер прокомментировал следующим образом: "Беспокоиться нужно всегда. Точно не ясно, с кем мы имеем дело". Американский президент убежден, что предыдущие договоренности между Вашингтоном и Пхеньяном оказались невыгодными для США.

Трамп заявил, что оказался в положении, когда у лидера КНДР есть ядерное оружие и с этим надо что-то сделать. "Надеюсь, что он хочет мира, мы хотим мира", – сказал президент США. В итоге все будет зависеть от этого, но необходимо подождать и понаблюдать за происходящим, заключил американский лидер.

К новому витку конфликта подтолкнули ракетные испытания, военный парад в Пхеньяне, заявления лидера КНДР о готовности нанести удар.