США поднимали самолеты на перехват российских Ту-95 около Аляски‍

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

США подтвердили, что американские военные поднимали самолеты на перехват двух российских бомбардировщиков Ту-95 у побережья Аляски, передает ТАСС.

Два истребителя F-22 и самолет раннего радиолокационного обнаружения E-3 вылетели навстречу российским Ту-95 17 апреля. Они сопровождали самолеты РФ в течение 27 минут – пока те не покинули опознавательную зону ПВО.

В Минобороны РФ отметили, что летчики Дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря и Тихого океана. Делается это по утвержденному праву.

Более того, все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами, и границы других государств не нарушаются.