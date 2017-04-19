Пентагон проведет испытания систем ПРО для перехвата ракет КНДР

Фото: ТАСС/Jim Cole

Пентагон планирует провести тестирование систем ПРО для перехвата ракет Северной Кореи, сообщает CNN.

Источник в Пентагоне сообщил, что испытания пройдут в два этапа: в рамках первого – усовершенствованную ракету–перехватчик запустят с корабля, второй этап предполагает испытать наземные ракеты, которые размещены в Калифорнии и на Аляске.

В начале 2016 года КНДР стала проводить испытания ядерного оружия. В течение прошлого года было произведено более 20 ракетных пусков. В этом году ситуация не изменилась, только в марте КНДР произвела четыре запуска ракет, а 16 апреля произведена попытка очередного испытания.

США, Япония, Россия, Китай и другие страны обеспокоены поведением Северной Кореи. Лидер Соединенных Штатов пригрозил Пхеньяну массивными атаками в случае новых испытаний.