Оппозиция в Турции запросила отмену итогов референдума

Турецкая оппозиция направила в высшую избирательную комиссию запрос аннулировать результаты референдума по изменениям в конституции страны, сообщает "Газета.ру".

Оппозиционную Народно-республиканскую партию не устроил тот факт, что при подсчете результатов голосования учитывались бюллетени с непроставленными необходимыми печатями.

Жители нескольких районов Стамбула вышли на акции протеста после референдума по внесению изменений в конституцию.

Всенародный референдум за переход от парламентской к президентской республики прошел в Турции 16 апреля. Те, кто высказался за переход от парламентской к президентской республике, набрали 51,3 процента голосов при 84-процентной явке.

В свою очередь, в Кремле призвали отнестись с уважением к итогам голосования. В ОБСЕ посчитали, что прошедший в Турции референдум не соответствовал стандартам Совета Европы.