Оппозиция в Турции запросила отмену итогов референдума

Фото: ТАСС/Depo Photos/Zuma
Турецкая оппозиция направила в высшую избирательную комиссию запрос аннулировать результаты референдума по изменениям в конституции страны, сообщает "Газета.ру".
Оппозиционную Народно-республиканскую партию не устроил тот факт, что при подсчете результатов голосования учитывались бюллетени с непроставленными необходимыми печатями.
Жители нескольких районов Стамбула вышли на акции протеста после референдума по внесению изменений в конституцию.
В свою очередь, в Кремле призвали отнестись с уважением к итогам голосования. В ОБСЕ посчитали, что прошедший в Турции референдум не соответствовал стандартам Совета Европы.