Трамп по телефону поздравил Эрдогана с победой на референдуме

Фото: ТАСС/Depo Photos

Президента Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на референдуме поздравил его коллега из США Дональд Трамп, сообщает CNN Turk.

Эрдогана ранее также поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Всенародный референдум за переход от парламентской к президентской республики прошел в Турции 16 апреля. Те, кто высказался за переход от парламентской к президентской республике, набрали 51,3 процента голосов при 84-процентной явке.

В свою очередь в Кремле призвали отнестись с уважением к итогам голосования.