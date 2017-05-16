Хакеров из КНДР заподозрили в распространении вируса-вымогателя

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Хакеры из Северной Кореи могли быть причастны к глобальной кибератаке с помощью вируса-вымогателя WannaCry. С таким предположением выступили эксперты американской компании Symantec и российской "Лаборатории Касперского", сообщают "Вести.Ru".

Ранее сообщалось, что хакеры провели глобальную атаку в десятках стран. В России целью киберпреступников стали компьютеры операторов сотовой связи, "Сбербанка", РЖД, МЧС, МВД, Следственного комитета и других крупных организаций. Вирус поразил более 300 тысяч компьютеров по всей планете.

Та же группа хакеров, что организовала атаку с помощью вируса-вымогателя, совершила кражу средств Центрального банка Бангладеш в 2016 году и атаковала студию Sony в 2014 году. Преступники принадлежат к кибергруппировке Lazarus.

Вирус WannaCry атаковал компьютеры по всему миру 12 мая. Под удар попали устройства, пользователи которых не стали устанавливать мартовское обновление для Windows.

Вирус поражал системы, шифруя данные. За разблокировку устройств хакеры требовали выкуп. Глобальную атаку случайно остановил один программист, проводивший эксперимент над поведением вредоносной программы.