Партия Меркель победила на региональных выборах

Фото: ТАСС/Никольский Алексей

Партия канцлера Германии Ангелы Меркель – Христианско-демократический союз (ХДС) – утвердила лидерство на выборах в ландтаг земли Северный Рейн – Вестфалия, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Deutsche Welle.

ХДС, возглавляемый Армином Лашетом, набрал более 34 процентов голосов избирателей.

За ХДС идет Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 31,5 процентами голосов и Либеральная СвДП с 12,7 процентами. Замыкают пятерку право-популистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) – 7,3 процента и "Союз-90"/"зеленые" с 6,3 процентами.

Остальные партии набрали менее пятипроцентного проходного балла.