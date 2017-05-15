Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая 2017, 07:25

В мире

Партия Меркель победила на региональных выборах

Фото: ТАСС/Никольский Алексей

Партия канцлера Германии Ангелы Меркель – Христианско-демократический союз (ХДС) – утвердила лидерство на выборах в ландтаг земли Северный Рейн – Вестфалия, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Deutsche Welle.

ХДС, возглавляемый Армином Лашетом, набрал более 34 процентов голосов избирателей.

За ХДС идет Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 31,5 процентами голосов и Либеральная СвДП с 12,7 процентами. Замыкают пятерку право-популистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) – 7,3 процента и "Союз-90"/"зеленые" с 6,3 процентами.

Остальные партии набрали менее пятипроцентного проходного балла.

жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика