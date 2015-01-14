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Жизнь в мире

14 января 2015, 16:30

"Аль-Каида" в Йемене взяла на себя ответственность за нападение на Charlie Hebdo

жизнь в мире Аль-Каида Шарли Эбдо Charlie Hebdo

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Ответственность за нападение на редакцию французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo на себя взяла радикальная группировка "Аль-Каида" на Аравийском полуострове" (АКАП), базирующаяся в Йемене. Об этом заявил в видеообращении один из лидеров террористической группировки Наср аль-Анси.

"АКАП выбрала цель, разработала план и профинансировала эту операцию. Мы взяли на себя ответственность за произошедшее, как месть за Посланника Аллаха", - сказал аль-Анси. Кроме того, он добавил, что Франция стала "партией сатаны" и пригрозил стране новыми трагедиями и террором.

Отметим, в среду в газетных киосках Франции появился первый после трагедии 7 января номер Charlie Hebdo. На обложке журнала снова размещена карикатура на пророка Мухаммеда с надписью "Все прощено".

В руках пророк держит табличку "Je suis Charlie" ("Я - Шарли"). Эта фраза за минувшую неделю стала символом солидарности с жертвами террористических атак на редакцию сатирического журнала в Париже.

Свежий выпуск Charlie Hebdo вышел тиражом в три миллиона экземпляров. Для сравнения: тираж обычных номеров этого издания составляет 60 тысяч экземпляров. Возле ларьков с самого утра скопились большие очереди, поэтому планируется, что в четверг или пятницу состоится "довыпуск" Charlie Hebdo. Известно, что тираж будет доведен до 5 миллионов экземпляров.

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Напомним, утром 7 января в редакцию сатирического журнала, который публиковал карикатуры на религиозные темы, ворвались вооруженные люди и открыли огонь. В результате стрельбы погибли 12 человек, в том числе 10 сотрудников издания и двое полицейских. Еще 11 человек получили ранения.

Атаку на редакцию признали терактом, который радикально настроенные мусульмане совершили из-за публиковавшихся в журнале карикатур на пророка Мухаммеда.

Спустя два дня французский спецназ во время штурма уничтожил двух человек, захвативших заложника в городке Даммартен-ан-Гоэль к северо-востоку от Парижа. При этом удерживавшийся террористами заложник остался жив. Убитые - братья Куаши, которые 7 января открыли стрельбу в Сharlie Hebdo.

Одновременно со штурмом типографии в Даммартен-ан-Гоэле полиция Парижа провела штурм здания на востоке города в районе кошерного магазина у Венсенских ворот, где более четырех часов также удерживались заложники, там прогремели четыре взрыва. Преступник, требовавший свободы для братьев Куаши, был убит. Кроме того, погибли четверо заложников.

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