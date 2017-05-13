Трамп пообещал назначить нового главу ФБР до конца будущей недели

Фото: ТАСС/Zuma/Ron Sachs

Президент США Дональд Трамп планирует назначить нового директора Федерального бюро расследований (ФБР) еще до отъезда с официальным визитом в Саудовскую Аравию на будущей неделе, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов по этой теме, он заявил что новое назначение может произойти в указанный срок. Трамп добавил, что решение может быть принято быстро.

Трамп отметил, что кандидаты на должность нового руководителя бюро "очень хорошо известны" и являются выдающимися людьми, а также специалистами высочайшего уровня.

Министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн начали собеседования с претендентами.

Пост главы ФБР освободился после того, как Трамп уволил Джеймса Коми. Он, по данным пресс-службы Белого дома, превысил свои полномочия, самостоятельно закрыв дело против Хиллари Клинтон о несанкционированном использовании частного сервера электронной почты.