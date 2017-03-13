Британская палата общин отклонила поправки к закону о Brexit

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Нижняя палата парламента Великобритании отклонила поправки к законопроекту о начале процедуры выхода страны из Евросоюза, сообщает ТАСС. Изменения были предложены палатой лордов.

Первая поправка должна была обязать правительство гарантировать живущим в Великобритании гражданам ЕС сохранение этого статуса. Против этой меры проголосовали 335 парламентариев, за высказались 287 депутатов.

Кроме того, власти должны были предоставить условия Brexit с парламентом. За поправку проголосовали 286 депутатов, против – 331.

Документ возвращен в палату лордов на повторное рассмотрение.

Таким образом палата общин выполнила просьбу правительства, настаивавшего на неизменности билля и утверждавшего, что поправки могут повредить переговорам о Brexit.

Ранее сообщалось процесс выхода Великобритании из Евросоюза официально начнется в последнюю неделю марта 2017 года.