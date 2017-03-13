Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Жизнь в мире

13 марта 2017, 23:41

Британская палата общин отклонила поправки к закону о Brexit

жизнь в мире

Фото: ТАСС/Павел Черемисин

Нижняя палата парламента Великобритании отклонила поправки к законопроекту о начале процедуры выхода страны из Евросоюза, сообщает ТАСС. Изменения были предложены палатой лордов.

Первая поправка должна была обязать правительство гарантировать живущим в Великобритании гражданам ЕС сохранение этого статуса. Против этой меры проголосовали 335 парламентариев, за высказались 287 депутатов.

Кроме того, власти должны были предоставить условия Brexit с парламентом. За поправку проголосовали 286 депутатов, против – 331.

Документ возвращен в палату лордов на повторное рассмотрение.

Таким образом палата общин выполнила просьбу правительства, настаивавшего на неизменности билля и утверждавшего, что поправки могут повредить переговорам о Brexit.

Ранее сообщалось процесс выхода Великобритании из Евросоюза официально начнется в последнюю неделю марта 2017 года.

Великобритания планирует окончательно покинуть Евросоюз до конца марта 2019 года. Об этом сообщал британский премьер по вопросам Brexit Дэвид Дэвис. Он призвал депутатов парламента поддержать законопроект о выходе страны из ЕС.


Официально переговоры между Лондоном и Брюсселем должны стартовать после того, как британский парламент даст премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй соответствующие полномочия. Для этого, в том числе, требуется одобрение законопроекта.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать