Стали известны сроки проведения референдума о независимости Шотландии

Фото: ТАСС/Andrew Milligan/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Новый референдум о независимости Шотландии должны провести между осенью 2018 и весной 2019 года, сообщает ТАСС.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что на следующей неделе запросит разрешение регионального парламента на организацию голосования.

Стерджен отметила, что вынуждена пойти на такой шаг из-за неготовности Лондона принимать в расчет мнение региона, большинство населения которого на референдуме высказалось за то, чтобы остаться в составе ЕС. Британское правительство становится агрессивнее, добавила она.

В то же время Стерджен сообщила о готовности продолжать дискуссии в случае изменения позиции со стороны Великобритании.