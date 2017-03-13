Стали известны сроки проведения референдума о независимости Шотландии

Фото: ТАСС/Andrew Milligan/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
Новый референдум о независимости Шотландии должны провести между осенью 2018 и весной 2019 года, сообщает ТАСС.
Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что на следующей неделе запросит разрешение регионального парламента на организацию голосования.
Стерджен отметила, что вынуждена пойти на такой шаг из-за неготовности Лондона принимать в расчет мнение региона, большинство населения которого на референдуме высказалось за то, чтобы остаться в составе ЕС. Британское правительство становится агрессивнее, добавила она.
В то же время Стерджен сообщила о готовности продолжать дискуссии в случае изменения позиции со стороны Великобритании.
В июне 2016 года в Великобритании состоялось голосование о выходе страны из состава Евросоюза. 52 процента британцев проголосовали за, 48 процентов – против.
Тогда же Никола Стерджен заявила о намерении Шотландии остаться в составе Евросоюза.
По данным депутата Партии независимости Соединенного Королевства Рэя Финча, инициативу по выходу Шотландии из состава Великобритании реально поддерживают около 27 процентов жителей страны.
Как отметили в Лондоне, даже если Эдинбург проголосует за выход из Великобритании, это не отменит разрыв отношений этого региона и ЕС. Референдум учитывал мнение всех британцев, включая тех, кто проживает в Шотландии, а значит, союз все равно будет расторгнут.