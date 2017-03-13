Фигурант допинг-скандала Португалов пожизненно дисквалифицирован

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Врача бывшего заместителя директора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК) Сергея Португалова пожизненно дисквалифицировал спортивный арбитражный суд (CAS), сообщает сайт "Комсомольской правды".
Португалова обвиняют по нескольким пунктам антидопинговых правил, в частности – "распространение и назначение запрещенной субстанции или метода".
История вопросаПортугалов стал фигурантом антидопингового скандала, которые привели к расследованию Всемирного антидопингового агентства. что привело к отстранению сборной российских легкоатлетов от Олимпиады-2016.