Фигурант допинг-скандала Португалов пожизненно дисквалифицирован

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Врача бывшего заместителя директора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК) Сергея Португалова пожизненно дисквалифицировал спортивный арбитражный суд (CAS), сообщает сайт "Комсомольской правды".

Португалова обвиняют по нескольким пунктам антидопинговых правил, в частности – "распространение и назначение запрещенной субстанции или метода".