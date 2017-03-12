Более 30 человек погибли под колесами автобуса на Гаити

Фото: AP/Ramon Espinosa

Автобус въехал в толпу людей на Гаити, сбив десятки человек, сообщает агентство France Press со ссылкой на представителей гражданской защиты. Погибли не менее 34 человек, еще 15 серьезно пострадали.

Трагедия случилась в городе Гонаив на севере страны.

Изначально автобус сбил двух людей, водитель попытался скрыться с места аварии и въехал в группу музыкантов.

Свидетели аварии пришли в ярость и попытались сжечь автобус вместе с находившимися в нем людьми. ​На место прибыли сотрудники спасательных служб. Силы правопорядка успокоили разъяренную инцидентом толпу.

Всех пострадавших доставили в больницу, водитель и пассажиры автобуса также находятся в безопасности.