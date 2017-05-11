Форма поиска по сайту

11 мая 2017, 11:42

В мире

Великобритания может отменить санкции после Brexit – Чижов

Фото: DPA/ТАСС

Власти Соединенного Королевства могут снять санкции с России после выхода из ЕС, считает постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. Его слова приводит РИА Новости.

Чижов назвал такую ситуацию гипотетической, однако сослался на то, что после выхода из ЕС Великобритания выйдет и из-под положений российско-европейских документов и договоров.

Вместе с тем, постпред отметил неизбежные издержки для обеих сторон в случае выхода Соединенного Королевства из ЕС и заявил, что ни для одной из сторон это не закончится ничем хорошим.

Brexit

Вопрос о выходе Великобритании из состава ЕС обсуждался на всенародном референдуме. Официальное начало разрыва с Евросоюзом было положено 29 марта текущего года, так что, согласно 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из ЕС, процесс должен быть завершен спустя ровно два года, то есть – 29 марта 2019.
