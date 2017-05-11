США обсудят запрет на пронос электроники в салоны самолетов из Европы

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Запрет на пронос и использование электроники и ноутбуков в салонах самолетов, прибывающих из европейских стран, рассматривают власти США, передает ТАСС. О возможности введения такого запрета может быть объявлено в ближайшее время.

По словам пресс-секретаря американского министерства национальной безопасности (МНБ) Дэвида Лапана, окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

Ранее американские власти ввели подобный запрет для десяти крупных авиакомпаний Египта, Иордании, Катара, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Турции. Это связано с тем, что взрывные устройства могут быть закамуфлированы под ноутбуки.