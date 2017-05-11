Форма поиска по сайту

11 мая 2017

ЦРУ создало спеццентр для противодействия ядерной угрозе КНДР

Оперативный центр по противодействию ядерной угрозе со стороны Северной Кореи создало Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Целью центра станет использование любых ресурсов, возможностей и полномочий агентства (ЦРУ) для решения и устранения проблемы ядерной и баллистической ракетной угрозы со стороны КНДР. Как подчеркивают в ведомстве, центр будет опираться на опытных сотрудников, чтобы их мастерство было направлено против Северной Кореи.

Имя руководителя новой структуры не называется. Сказано лишь, что это ветеран ЦРУ.

