ЦРУ создало спеццентр для противодействия ядерной угрозе КНДР

Фото: ТАСС/Actionpress

Оперативный центр по противодействию ядерной угрозе со стороны Северной Кореи создало Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Целью центра станет использование любых ресурсов, возможностей и полномочий агентства (ЦРУ) для решения и устранения проблемы ядерной и баллистической ракетной угрозы со стороны КНДР. Как подчеркивают в ведомстве, центр будет опираться на опытных сотрудников, чтобы их мастерство было направлено против Северной Кореи.

Имя руководителя новой структуры не называется. Сказано лишь, что это ветеран ЦРУ.