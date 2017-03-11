Форма поиска по сайту

11 марта 2017, 16:18

В мире

Эрдоган назвал меры Нидерландов "пережитком нацизма"

Фото: Imago/ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал власти Нидерландов "наследниками нацистов" после инцидента с самолетом главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, которому не разрешили приземлиться в стране, сообщает "Интерфакс".

По словам Эрдогана, Турция примет ответные меры в отношении Нидерландов. При этом он уточнил, что речь идет о дипломатической сфере, а не о поездках рядовых граждан.

Также президент назвал меры против официальных лиц Анкары "пережитком нацизма и фашизма".

Ранее правительство Нидерландов запретило посадку самолета с Чавушоглу в Роттердаме, где он должен был выступить на митинге в преддверии конституционного референдума в Турции. Власти королевства мотивировали свой отказ тем, что выступление министра может представлять угрозу общественной безопасности.

Конституционный референдум, который расширит полномочия президента страны Реджепа Эрдогана, пройдет в Турции 16 апреля.

