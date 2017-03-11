Эрдоган назвал меры Нидерландов "пережитком нацизма"

Фото: Imago/ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал власти Нидерландов "наследниками нацистов" после инцидента с самолетом главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, которому не разрешили приземлиться в стране, сообщает "Интерфакс".

По словам Эрдогана, Турция примет ответные меры в отношении Нидерландов. При этом он уточнил, что речь идет о дипломатической сфере, а не о поездках рядовых граждан.

Также президент назвал меры против официальных лиц Анкары "пережитком нацизма и фашизма".