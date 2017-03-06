Марин Ле Пен заявила об отсутствии "российской угрозы" для Европы

Фото: ТАСС/Panoramic
Кандидат в президенты Франции и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен не считает, что Россия угрожает Европе, сообщает "Лента.ру".
Ле Пен также заявила, что не считает российского президента угрозой Франции и другим странам европейского региона, По ее мнению, опасностью для Европы является ведение холодной войны против России и подталкивание России в руки Китая.
Предвыборная президентская кампания во Франции близится к кульминации. Между тем 54 процента французских избирателей пока не определились с кандидатом. Политологи прогнозируют, что во второй тур, который состоится 7 мая, скорее всего, выйдут Ле Пен. Ее противниками могут стать бывший премьер-министр Франсуа Фийон, мэр Бордо Ален Жюппе, независимый кандидат Эммануэль Макрон и кандидат соцпартии Бенуа Амон.