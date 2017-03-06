КНДР запустила в Японское море ракету неизвестного типа

Фото: ТАСС/Kcna

Новый запуск ракеты неизвестного типа в сторону Японского моря произвела КНДР в понедельник, 6 марта, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Снаряд был выпущен неподалеку от города Тончханни. Он пролетел над территорией страны и упал в Японское море

По мнению военных экспертов Минобороны страны, это могла быть межконтинентальная баллистическая ракета, способная достичь территории США.