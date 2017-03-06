КНДР запустила в Японское море ракету неизвестного типа

Фото: ТАСС/Kcna
Новый запуск ракеты неизвестного типа в сторону Японского моря произвела КНДР в понедельник, 6 марта, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Снаряд был выпущен неподалеку от города Тончханни. Он пролетел над территорией страны и упал в Японское море
По мнению военных экспертов Минобороны страны, это могла быть межконтинентальная баллистическая ракета, способная достичь территории США.
История вопросаПоследний ракетный запуск КНДР был произведен 12 февраля текущего года. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Белый дом рассматривает варианты применения военной силы в отношении КНДР, а также смену режима.