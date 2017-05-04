Супруг Елизаветы II прекратит исполнять официальные обязанности

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Victoria Jones

Супруг Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп прекратит исполнять официальные обязанности осенью 2017 года, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Би-би-си.

Как рассказали в Букингемском дворце, решение принца Филиппа поддержала Ее Величество.

В июне герцогу Эдинбургскому исполняется 96 лет.

До августа принц будет исполнять обязанности по уже установленному графику, а новые приглашения принимать уже не будет.

Супруг королевы сохранит свои связи с более чем 780 организациями, где является патроном, президентом или членом. Активную роль в их работе он играть перестанет.

Елизавета II продолжит исполнять полную программу официальных дел при поддержке остальной королевской семьи.