04 марта 2017, 16:08

В мире

Глава МИД Великобритании посетит Москву в ближайшие недели

Фото: Zuma/TASS/Emmanuele Contini

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон намерен посетить Москву в ближайшие недели, чтобы провести переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства.

Приглашение Джонсону поступило от главы российского МИД Сергея Лаврова.

Дипломаты обсудят российско-британские отношения и ряд текущих международных вопросов.

В ведомстве отметили, что сотрудничество с РФ продолжится по тем проектам, которые отвечают национальным интересам Великобритании. По словам представителя МИД Соединенного Королевства, Джонсон настаивает на том, чтобы "политика в отношении России соответствовала принципу "сотрудничай, но остерегайся".

