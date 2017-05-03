Белый дом прокомментировал заявление главы ФБР о России

Фото: DPA/ТАСС/Michael Heiman

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер прокомментировал заявления главы ФБР Джеймса Коми об исходящей от России угрозы демократическому режиму и влиянии страны на политику в США, сообщает РИА Новости.

"Это мнение ФБР", – заявил он.

Представитель администрации США добавил, что не знает, какими доказательствами угрозы со стороны РФ обладает бюро. При этом он отметил, что Белый дом полагается на разведслужлы в отношении данных об опасностях, исходящих со стороны других государств.

Спайсер также заявил, что Дональд Трамп считает угрозой КНДР, ведущую испытания ядерного оружия.

Ранее сообщалось что глава ФБР назвал Россию "величайшей угрозой" для демократического режима.