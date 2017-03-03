Форма поиска по сайту

03 марта 2017, 21:37

В мире

Японца насмерть задавило шестью тоннами порножурналов

Фото: m24.ru

50-летний японец скончался после того, как на него обрушилось шесть тонн порножурналов, сообщает The Sun.

Его тело обнаружили спустя полгода, когда хозяин квартиры пришел проверить, почему мужчина не вносит арендную плату. Как рассказали сотрудники клининговой компании, которых наняли, чтобы навести порядок в квартире, изданиями для взрослых был заполнен буквально каждый уголок помещения.

Погибший в прошлом работал в сфере производства автомобилей. По предварительной информации, у мужчины случился сердечный приступ, он упал на груду журналов, после чего на него рухнули полки.

