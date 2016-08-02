Американская компания получила лицензию на коммерческие полеты в космос

Фото: nasa.gov

Американская компания Virgin Galactic сможет использовать корабли SpaceShipTwo в коммерческих целях, сообщается на сайте компании.

Лицензию компании выдал отдел коммерческих космических перевозок Федерального управления гражданской авиации США.

Компания планирует организовывать суборбитальные полеты для космических туристов, полеты научных миссий и запуски небольших спутников.

Космический корабль рассчитан на экипаж из двух человек и может принимать на борт до шести пассажиров.

К 2030 году стоимость полета в космос может снизиться до 10 тысяч долларов. Благодаря таким компаниям, как Virgin Galactic и SpaceX, путешествие на Международную космическую станцию менее чем через 15 лет станет доступным для большого количества людей.

На данный момент коммерческий полет оценивается в среднем в 220 тысяч долларов.