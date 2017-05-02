Сотрудница ФБР США в Сирии вышла замуж за боевика ИГ

Фото:ТАСС/Amer Rabe Al Hasan

Сотрудница Федерального бюро расследований (ФБР) США Даниэла Грин, которая имела допуск к секретной информации, стала супругой боевика группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), сообщает CNN.

По данным телеканала, этот факт произошел еще в 2014 году, но известно об этом стало только недавно.

Уточняется, что в ФБР Грин числилась в должности переводчицы. Ее супруг Денис Кусперт был влиятельным боевиком ИГ – он отвечал за вербовку сторонников организации.

Позже Грин передумала и вернулась в США, где получила 2 года лишения свободы за свой проступок. Она стала сотрудничать со спецслужбами Америки. Через год – в 2015 году, Пентагон опубликовал заявление об уничтожении группы боевиков в результате авиаудара, среди которых был Кусперт.

Но уже в августе 2016 года стало известно, что Кусперт уцелел. Сейчас его местонахождение неизвестно.